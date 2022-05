NR SR: Pri krúžkovnom a prídavku na dieťa by sa mali ešte meniť sumy

Bratislava 24. mája (TASR) – Sumy tzv. krúžkovného a prídavku na dieťa by sa ešte mali meniť. Príspevok na voľnočasové aktivity dieťaťa by sa mal z avizovaných 50 eur zvýšiť na 60 a prídavok na dieťa sa má znížiť z pôvodne plánovaných 50 na 40 eur. Tieto zmeny v návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, boli navrhnuté v utorok počas parlamentného finančného výboru.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) na výbore skonštatoval, že viacerí poslanci v koalícii registrovali problémy pri výraznom zvýšení hotovostnej pomoci pre nepracujúce rodiny. Očakáva, že na jeseň bude k tomuto návrhu pripravená novela zákona. Pripustil, že príprava týchto opatrení bola hektická a určite tam budú aj chyby. Dodal, že chcú vytvoriť priestor, aby sa zabezpečili mechanizmy na kontrolu prípadného zneužívania nárastu hotovostnej pomoci. Počas leta by sa tak malo uskutočniť verejné pripomienkové konanie, aby sa v septembri na schôdzi, ak sa príde na prípadné problémy, mohli návrhy pomeniť.



Šéf rezortu financií zároveň podotkol, že pri krúžkovnom sa zavádza úplne nový systém, ktorý má začať fungovať od januára budúceho roka. Pripustil, že sa to možno nestihne a bude sa musieť posúvať termín.



Úpravy by mali nastať aj v prípade hendikepovaných detí a krúžkovného, tie by mali byť pravdepodobne predložené v pléne parlamentu. Toto riešenie by malo umožniť, aby tieto deti príspevok čerpali v hotovosti a rodičia by rozhodli, ako ním dokážu dieťaťu pomôcť.



Zároveň by sa mal podľa ďalšieho pozmeňujúceho návrhu odobreného na výbore upraviť systém vyplácania prídavku na dieťa. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku by mala byť len polovičná. "Je dobré, keď už k takému dramatickému nárastu prídavku na dieťa prichádza, že by sme si od rodín niečo za to vypýtali. A pýtať si, aby rodina zabezpečila aspoň riadnu dochádzku do školy, je adekvátne," poznamenal minister financií.



Plénum parlamentu v utorok posunulo návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR do druhého čítania. Podľa právnej normy by na voľnočasové aktivity mali deti od piatich do 18 rokov dostať každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa podľa návrhu mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne.