Finančný výbor: Pri niektorých nápojoch by sa mohla znížiť DPH
Návrh tiež rozširuje doterajšie kompetencie posudkových lekárov v súvislosti s dočasnou práceneschopnosťou a upravuje aj zmeny týkajúce sa zákona o sociálnom poistení.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) – Na nápoje pre diabetikov, ktoré sú v zozname Ministerstva zdravotníctva SR, by sa mohla uplatňovať namiesto 23 % iba 19-percentná sadza dane z pridanej hodnoty (DPH). Podobne by do tejto sadzby DPH mali spadnúť aj mliečne, rastlinné a jogurtové nápoje, ktoré neobsahujú kávu, čaj a ich náhrady či vybrané nesladené nealkoholické nápoje. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k zákonu o konsolidácii, ktorý vo štvrtok odobril Výbor pre financie a rozpočet Národnej rady (NR) SR.
Návrh tiež rozširuje doterajšie kompetencie posudkových lekárov v súvislosti s dočasnou práceneschopnosťou a upravuje aj zmeny týkajúce sa zákona o sociálnom poistení. Ostrú diskusiu vyvolali aj navrhované zmeny v zákone o hazardných hrách, ktoré by mali zjednotiť zdaňovanie hazardných hier. Podľa návrhu sa má vypustiť zdaňovanie výťažku prevádzkovania hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných hráčmi priamo v herni a v kasíne.
Štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Radovan Majerský uviedol, že pozmeňujúci návrh ku konsolidačnému zákonu nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, keďže napríklad zmena zdaňovania niektorých nápojov je zanedbateľná. Priblížil, že otvorená je ešte diskusia o zákaze predaja počas sviatkov.
