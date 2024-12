Prídavok na dieťa pre jednorodičovské rodiny sa nezvýši

Bratislava 4. decembra (TASR) - Prídavok na dieťa pre jednorodičovské domácnosti sa nezvýši zo súčasných 60 eur na 90 eur mesačne. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa poslankyne Národnej rady (NR) SR Martiny Bajo Holečkovej (nezaradená) zákonodarcovia v stredu neposunuli do druhého čítania.



"Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sú jednorodičovské domácnosti v Slovenskej republike jednou z najviac ohrozených skupín chudobou. Tieto rodiny často čelia vyšším nákladom na zabezpečenie základných potrieb detí, a to pri nižšom príjme, keďže jediný zodpovedný rodič musí plniť rolu živiteľa a rodiča zároveň," uviedla predkladateľka.



Zvýšenie prídavkov na dieťa pre jednorodičovské domácnosti o 50 %, čiže zo súčasných 60 eur na 90 eur mesačne na dieťa, podľa nej predstavuje konkrétny krok k zmierneniu finančnej záťaže týchto rodín. Podotkla, že toto opatrenie je najčastejšie využívaným spôsobom pomoci jednorodičovský domácnostiam v krajinách EÚ.



Táto novela mala podľa poslankyne zlepšiť prístup jednorodičovských domácností k potrebným službám. "Vyššie prídavky môžu pomôcť pokryť náklady spojené s rôznymi potrebami detí, ako sú školské pomôcky, mimoškolské aktivity, zdravotná starostlivosť a ďalšie dôležité výdavky, ktoré sú častokrát finančne náročné," objasnila.



Poslanci v stredu odmietli aj návrh súvisiaceho uznesenia predloženého Bajo Holečkovou. Chcela ním zaviazať vládu, aby do konca tohto roka predstavila opatrenia, ktorými v roku 2025 pomôže skupinám najviac ohrozeným chudobou, teda jednorodičovským domácnostiam a rodinám s viacerými deťmi.