Príspevky pre najmenej rozvinuté okresy by sa mali zefektívniť

Bratislava 17. júna (TASR) – Finančné príspevky na pomoc najmenej rozvinutým okresom sa majú zefektívniť. Mali by byť adresnejšie a transparentnejšie. Vyplýva to z novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorú vo štvrtok posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania.



Novela má priniesť zmenu pôvodného modelu prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku, založeného na odporúčaniach okresných úradov. Model sa má nahradiť novým, transparentným. Pripravovať a vyhodnocovať výzvu budú riadiace výbory zložené zo zástupcov Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, vyšších územných celkov (VÚC), do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria, okresných úradov najmenej rozvinutých okresov, miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomických partnerov. "Skúsenosti z minulosti totiž odhalili i prípady, keď dochádzalo k zjavne neúčelnému nakladaniu s regionálnymi príspevkami, bez priamej väzby na riešenie rozvojového problému v regióne," vysvetlil rezort v materiáli.



Zjednodušenie má spočívať v tom, že sa nahradia dva záväzné dokumenty – akčný plán a ročné priority – jedným, a to plánom rozvoja, ktorý, ako komplexný dokument pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutým okresom, bude obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne. "Návrh zákona zavádza i novú koncepciu najmenej rozvinutých území, ako území tvorených susediacimi, najmenej rozvinutými okresmi s rovnakými či podobnými problémami, v rámci ktorých existuje potreba plánovania regionálneho rozvoja týchto území s ohľadom na širšie súvislosti prirodzeného regiónu," priblížil rezort v materiáli.



Novela zákona prihliada aj na potrebu aktualizácie kritérií na posudzovanie okresu ako najmenej rozvinutého. Bude sa zaň považovať aj taký okres, ktorý kompletne obklopujú najmenej rozvinuté okresy.



Podľa ministerstva prinesie prijatie novely – okrem výdavkov na príspevky – aj pozitívne dosahy na príjmy štátneho rozpočtu vďaka tvorbe nových pracovných miest. Výdavky by sa oproti minulým rokom nemali zmeniť.



Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra tohto roka.