NRSR: Program stability na najbližšie roky vzalo plénum na vedomie

Bratislava 29. júna (TASR) - Vyššie výdavky súvisiace s pandémiou a dodatočná rezerva by v prípade plného využitia mohli zvýšiť schodok verejných financií v tomto roku z minuloročných 6,2 % na 9,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a hrubý verejný dlh zo 60,6 na 64,1 % HDP. Vyplýva to z Programu stability SR na roky 2021 až 2024, ktorý v utorok plénum parlamentu vzalo na vedomie.



V roku 2022 sa podľa Ministerstva financií (MF) SR predpokladá návrat k stabilnejšej situácii v zdravotnej aj ekonomickej oblasti a od roku 2023 sa začne aj aktívne ozdravovanie bilancie hospodárenia.



Program stability predpokladá, že pandemická situácia sa bude s pokračujúcim očkovaním stabilizovať, čo umožní postupné sťahovanie pomoci z ekonomiky. Následne by sa deficit verejných financií mal znížiť na úroveň 5,1 % HDP v roku 2022.



Následne po stabilizačnej fáze bude podľa MF potrebné pokračovať v ozdravovaní verejných financií znižovaním štrukturálneho deficitu. Novým strednodobým cieľom rozpočtovej politiky (MTO) bude dosiahnutie štrukturálneho prebytku 0,5 % HDP, najneskôr do roku 2028. Na dosiahnutie MTO je plánované každoročné znižovanie štrukturálneho schodku o jeden percentuálny bod (p. b.) HDP od roku 2023. V súlade s tým sú nominálne rozpočtové ciele na roky 2023 a 2024 určené na úrovni 4,1 % HDP a 3,8 % HDP.



Zároveň sa od roku 2022 predpokladá napĺňanie cieľov z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré do ekonomiky prinesie dodatočné prostriedky spolu vo výške viac ako 6 % HDP. Hrubý verejný dlh sa na horizonte programu stability podľa MF stabilizuje okolo úrovne 65 % HDP.



Podľa rezortu financií jednou z hlavných priorít vlády je pokračovanie v reformách v dôchodkovom systéme. Riadenie verejných financií bude podľa MF posilnené aj reformou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti spolu s ďalšími reformami.



"Dlhodobú udržateľnosť verejných financií podporia aj štrukturálne reformy na naštartovanie ekonomického rastu, predstavené v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR," dodalo v materiáli ministerstvo financií s tým, že program stability je hlavný strednodobý rozpočtový dokument SR.