NRSR: PS zvýšenie minimálnej mzdy podporilo, SaS s návrhom nesúhlasila

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvýšenie minimálnej mzdy podporilo, avšak poslanci z opozičnej strany SaS boli proti. Rast minimálnej mzdy podľa SaS uškodí tým najslabším. PS tento návrh podporilo s výhradami, že jej zvýšenie nevyrieši platy v štátnej ani verejnej správe, keďže bez príplatkov nedosahujú ani úroveň minimálnej mzdy. Opozičné strany to uviedli po stredajšom schválení novely zákona o minimálnej mzde.



"Umelé zvyšovanie minimálnej mzdy môže poškodiť práve tých, ktorých má chrániť. Môže sa totiž stať, že ich práca už nevygeneruje dostatok pridanej hodnoty, aby ich zamestnávateľ dokázal zaplatiť. Následne sa také pracovné miesto zruší a zamestnanec, paradoxne, namiesto ochrany minimálnou mzdou nebude mať žiadnu mzdu. Bude závislý od dávok a príde o pracovné návyky," spresnil podpredseda SaS Marián Viskupič.



Doplnil, že nesystémové zvyšovanie minimálnej mzdy bude mať negatívny vplyv na ekonomický rast Slovenska aj samotných podnikateľov, keďže súčasťou zákona sú aj kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, čo im sťaží fungovanie. Firmy podľa neho stratia konkurencieschopnosť a budú nútené opustiť oblasť, v ktorej roky podnikali.



PS so znením zákona súhlasilo, jeho poslanci však do parlamentu predniesli dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vláda zamietla. Jeden z nich sa týkal zvýšenia odvodovej odpočítateľnej položky, čím by sa podľa opozičného poslanca Štefana Kišša (PS) zvýšili čisté príjmy nízkopríjmových zamestnancov. Druhým návrhom bola úprava tarifného minima pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv v štátnej a verejnej správe.