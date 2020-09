R. Fico: Vláda nemá do plánu obnovy pripravené nič

Bratislava 16. septembra (TASR) - Opozičný Smer-SD pokračuje v zbieraní podpisov, aby sa parlament mohol mimoriadne zaoberať uznesením k národnému plánu obnovy. Ten má byť financovaný z európskeho nástroja Next Generation EU.



Predseda Smeru-SD a poslanec parlamentu Robert Fico uviedol, že téma plánu obnovy je pre stranu prioritou. "Vláda hazarduje s takmer ôsmimi miliardami eur, ktoré môže získať z finančného nástroja Next Generation EU. Platí jeden ústavný zákon, o ktorom vládna koalícia nevie a hovorí o tom, aké právomoci má NR SR pri európskej agende. Medzi najvýznamnejšiu určite patrí plán obnovy. So znepokojením konštatujeme, že táto vládna koalícia nemá pripravené nič," vyhlásil Fico.



Jeho stranícky kolega Ladislav Kamenický v úvode schôdze prišiel s návrhom na doplnenie programu schôdze, aby parlament prijal k tomuto materiálu záväzné stanovisko, ale neuspel. Vládna koalícia podľa Fica neodsúhlasila Kamenického návrh, pretože netuší, že je to možné. "Máme vážne podozrenie, že vládna koalícia nevie, čo má s národným plánom obnovy urobiť. Nezostáva nám nič iné, len v podobe 30 podpisov predložíme tento návrh ešte v stredu. Predložíme ho nielen ako návrh na prijatie záväzného stanoviska, ale súčasne predložíme návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Myslíme si, že tak dôležitý dokument, ako je plán obnovy SR, musí byť prijatý v sociálnom dialógu. Vidíte niekde sedieť za stolom vládu, odborárov, Združenie miest a obcí Slovenska, zamestnávateľov a baviť sa na túto tému? Nič také nie je. Vláda nemá pripravené nič," tvrdí Fico.



Každý opozičný poslanec podľa jeho slov vie, že Smer-SD iniciuje aj návrh na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). "Máme 26 podpisov, v tomto okamihu je pre nás prioritou plán obnovy."



Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) upozornil, že touto témou sa Národná rada SR už viackrát zaoberala. "Výbor pre európske záležitosti k tomu zasadol štyrikrát. Z toho dvakrát za prítomnosti premiéra Igora Matoviča (OĽANO), raz za prítomnosti ministra financií Eduarda Hegera a raz za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR," doplnil Valášek.



Podľa jeho slov na najvyšších úrovniach ministri už štyrikrát počuli, čo by malo byť prioritou Slovenskej republiky pri rokovaniach v Bruseli. "Táto fáza sa skončila. Teraz je na ťahu koalícia, ktorá musí vypracovať národný plán obnovy a rozvoja. To sa ešte nestalo, preto diskusia teraz nemá celkom význam. V momente, keď bude prvá verzia dokumentu na stole, tak k nej bude výbor určite znovu zasadať. Lebo diskusii sa nielenže nevyhýbame, diskusia už je v plnom prúde," dodal Valášek.