R. Fico: Začiatkom budúceho týždňa podáme návrh na odvolanie S. Vlčana

Bratislava 23. júna (TASR) – Opozičný Smer-SD podá návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) začiatkom budúceho týždňa. Chce na pôde parlamentu diskutovať o vysokých cenách potravín. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico po tom, ako plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo program schôdze k tejto téme.



"Pri tejto schôdzi nemôže vládna koalícia zarezať program," podotkol Fico. Vláda podľa neho nechce nič robiť s potravinami. "Bez akéhokoľvek zaváhania dnes vládna koalícia nehlasovala za program tejto schôdze," dodal s tým, že ho ľudsky mrzí, že schôdzu neprišli podporiť nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD.



Upozornil, že inflácia pri potravinách môže dosiahnuť aj 20 %. "Ak to takto pôjde ďalej, tak na jeseň a budúci rok zažijú ľudia takú drahotu, o akej ani nesnívali," zdôraznil Fico.



NR SR vo štvrtok nebude diskutovať o vysokých cenách potravín. Plénum neschválilo program mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala opozičná strana Smer-SD. Predseda strany Robert Fico avizoval, že ak nebude schválený program schôdze, Smer-SD pôjde do odvolania agroministra.