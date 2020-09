Sulík má vysvetliť, prečo sa SR vzdala predkupného práva VSE Holding

Bratislava 16. septembra (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má poslancom parlamentu vysvetliť, prečo sa vzdala Slovenská republika predkupného práva pri akciách Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding. Parlament odsúhlasil 133 hlasmi zaradenie tohto návrhu do programu aktuálnej 12. schôdze. Predniesol ho poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót.



Nemecká energetická spoločnosť E.ON vstúpi do VSE Holding, keď získala jej podiel od spoločnosti RWE. Podľa memoranda sa Slovensko vzdáva predkupného práva na 49 % balík akcií VSE Holding, za čo dostane od spoločnosti E.ON 35 miliónov eur. "Žiadame, aby minister hospodárstva vysvetlil, prečo sa SR vzdala predkupného práva na akcie a za akú cenu je predávaný podiel 49 % vo VSEH," priblížil Kondrót.



Návrh na doplnenie programu navrhoval aj jeho stranícky kolega Ladislav Kamenický (Smer-SD). Chcel, aby parlament zaujal stanovisko k vypracovaniu národného plánu obnovy z nástroja Next Generation EU. "Ústavný zákon predpokladá prijímanie záväzných stanovísk NR SR k európskej agende. O príprave národného plánu obnovy musí byť širšia diskusia vrátane parlamentnej, a preto je potrebné túto možnosť danú ústavným zákonom využiť," zdôvodnil Kamenický. Plénum však jeho návrh neschválilo.