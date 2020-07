R. Sulík: Na jeseň chceme predložiť druhé podnikateľské kilečko

Bratislava 9. júla (TASR) - Rezort hospodárstva chce pripraviť druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia. Avizoval to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po tom, ako schválil parlament vo štvrtok prvý balík takýchto opatrení. Vyzval zamestnávateľov, aby sa na ministerstvo obracali s tipmi na problémy, ktoré by chceli odstrániť.



"Mám z hlasovania veľmi dobrý pocit. Až 114-krát zlepšujeme podnikateľské prostredie. Teší ma, že sme sa dohodli na Koaličnej rade, že hneď po schválení tohto prvého kilečka začneme pripravovať druhé podnikateľské kilečko, ktoré chceme predložiť na jeseň. Už dnes máme kopec bodov a opäť povedie k masívnemu zlepšeniu podnikateľského prostredia," vyhlásil Sulík.



Minister ocenil konštruktívny prístup v rámci diskusie aj zo strany opozície. Tá kritizovala najmä zrušenie bankového odvodu prostredníctvom schváleného návrhu zákona. "V rámci diskusie bolo viackrát povedané, že kilečko podporujú, ale majú problém s bankovým odvodom. To ma teší preto, lebo všetky parlamentné strany chápu, že je najvyšší čas masívne zlepšovať podnikateľské prostredie. To, že mali problém s bankovým odvodom, je z neznalosti a po druhé chceli byť za pekných. Zrušenie bankového odvodu je správne. Účel bankového odvodu je istiť vklady, a to robíme v súčasnosti trojitým spôsobom," povedal Sulík v súvislosti s kritikou opozície smerom k zrušeniu bankového odvodu.



Do druhého balíčka by sa podľa ministra mohlo dostať opäť viacero návrhov. "Tých bodov je strašne veľa, budeme zbierať návrhy krížom cez všetky oblasti. Chcem vyzvať všetkých zamestnávateľov, drobných živnostníkov, podnikateľov, aby napísali, čo 'im pije krv'," povedal Sulík.



Poslanec a predseda výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) ocenil, že zákon podporilo 91 poslancov. "Teší ma, že sa podarilo schváliť takýto veľmi dôležitý zákon, dokonca sa to podarilo ústavnou väčšinou, a myslím si, že to veľmi jasne vyjadruje, že táto koalícia má silný ťah na bránku, pokiaľ ide o zlepšenie podnikateľského prostredia, o uľahčenie života podnikateľov, ale aj bežným občanom," zhodnotil Kremský.



Poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí) priblížil, že sa diskutovalo o každom jednom opatrení, ktoré sa malo dostať do balíčka. "Nasledovali rozhovory na jednotlivých ministerstvách, musím povedať, že to nemalo Ministerstvo hospodárstva SR naozaj jednoduché, boli to často zložité debaty, ale boli poctivé," podotkol Lehotský.



Poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský tiež ocenil výsledný návrh zákona. "Snažili sme sa kilečko dostať do čo najlepšej finálnej podoby. Je za tým kus veľkej roboty. To, že ho schválilo 91 poslancov, je odkaz všetkým tým, ktorí túto koalíciu zatracovali, pretože sme ukázali, že sme schopní pracovať a uľahčovať ľuďom život na Slovensku," dodal Pčolinský.