Sulík: Predložený balík masívne zlepší podnikateľské prostredie

Bratislava 8. júla (TASR) – Návrh zákona, ktorý by mal podporiť podnikateľské prostredie, je najväčším balíkom na zníženie administratívnej záťaže v modernej histórii Slovenska, minimálne od čias zavedenia rovnej dane. V úvode druhého rokovacieho dňa deviatej schôdze Národnej rady SR to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík .



„Za posledných vyše 16 rokov nedošlo k takémuto masívnemu zlepšeniu podnikateľského prostredia," podotkol Sulík.



Šéf rezortu hospodárstva, ktorý právnu normu v stredu predstavil plénu, je presvedčený, že bude prínosom pre podnikateľské prostredie. „Zlepšiť podnikateľské prostredie je nevyhnutné, pokiaľ chceme zvýšiť životnú úroveň občanov žijúcich na Slovensku," dodal.



Návrh zákona obsahuje balík opatrení, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, označovaný aj ako Lex korona, je v parlamente prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní.



„Cieľom návrhu zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení pomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe.