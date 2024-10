NRSR: Rodová vyváženosť riadiacich pracovníkov spoločností sa zlepší

Bratislava 23. októbra (TASR) - Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností sa zlepší. Cieľom európskej smernice, ktorá bude implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch spoločností pôsobiacich na regulovanom trhu v EÚ. Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovanej spoločnosti, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR definitívne schválila.



"Kótované spoločnosti by mali pre menej zastúpené pohlavie, v praxi sú to v súčasnosti najmä ženy, dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Verejný charakter kótovaných spoločností predstavuje relevantný dôvod na to, aby tieto spoločnosti boli vo verejnom záujme regulované v komparácii so súkromnými spoločnosťami vo väčšom rozsahu," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe. Legislatívna úprava sa teda nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky.



Zákon ďalej upravuje prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, medzi ktoré patrí napríklad transparentný výber kandidátov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholových orgánoch, pričom kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený. Kótované spoločnosti budú v tejto súvislosti povinné podávať správy a za nesplnenie informačnej povinnosti môžu byť pokutované.



Slovenská republika doteraz nemala vo vnútroštátnom právnom poriadku úpravu, ktorá by regulovala snahu o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach, respektíve v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti. Z toho dôvodu musel byť prijatý nový zákon, pričom lehota na prenesenie európskej smernice do vnútroštátnych poriadkov jednotlivých členských štátov je stanovená na 28. decembra tohto roka.



Poslanci pri záverečnom hlasovaní odmietli pozmeňujúci návrh poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska Beáty Jurík a Lucie Plavákovej. Navrhovali určiť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako subjekt na účely propagácie, analýzy, monitorovania a podpory rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností.



Zákon má v nadväznosti na smernicu obmedzenú platnosť. Nadobúda účinnosť 28. decembra 2024 a stráca účinnosť 31. decembra 2038.