NRSR: Rozšíri sa skupina detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu

Bratislava 22. júna (TASR) – Cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, sa rozšíri. Parlament v utorok schválil novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú predložili koaliční poslanci OĽANO, SaS, Sme rodina aj Za ľudí. Návrh zákona podporilo všetkých 132 prítomných poslancov Národnej rady (NR) SR.



Cieľom navrhovanej zmeny je ustanoviť novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, a to deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. "Rodič preukáže neuplatnenie nároku na daňový bonus zriaďovateľovi pri prihlasovaní dieťaťa na stravu a do dotačného programu čestným vyhlásením," skonštatovali poslanci v spoločnej správe výborov. Výbor upozornil, že na dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, sa neuplatní zvýšený daňový bonus.



Ustanoví sa teda nová skupina detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu. Pôjde o deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov.



Plénum zároveň schválilo pozmeňujúci návrh k novele zákona o dotáciách. Cieľom návrhu je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny. Konkrétne sa to týka utvárania priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.



Od návrhu zákona očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti hospodárenia obyvateľstva, keďže poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú dotknuté domácnosti odbremenené od úhrady príspevkov na stravovanie svojich detí. Návrh zákona však bude mať negatívny dosah na rozpočet verejnej správy. "Podľa hrubých odhadov bude navrhovaným opatrením pozitívne ovplyvnených približne 7790 detí, čo si vyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu približne o 2,03 milióna eur ročne," uvádza sa v doložke vybraných vplyvov.