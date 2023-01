NRSR: Sadzba poistného na starobné poistenie by sa mohla znížiť

Bratislava 25. januára (TASR) – Sadzba poistného na starobné poistenie by sa mohla znížiť o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Martin Čepček. Účinnosť novely navrhuje od 1. mája 2023.



Podľa Čepčeka bolo zvýšenie daňového bonusu na dieťa pozitívne. Napriek tomu nemajú rodičia s viacerými deťmi, ktorí nemajú nadštandardné príjmy, možnosť uplatnenia si daňového bonusu v plnej výške. "Z uvedeného dôvodu je potrebné zakotvenie ďalších mechanizmov, ktoré budú smerovať k podpore viacdetných rodín. Prijatím predloženého návrhu zákona sa dosiahne zvýšenie čistých príjmov rodičov nezaopatrených detí," uvádza sa v dôvodovej správe.



Predkladaný návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. K návrhu má pripomienku Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého nie je jasné, akej konkrétnej sadzby sa znižovanie o 0,5 % týka. Ako uviedlo MF SR, môže ísť o vplyv 120 až 250 miliónov eur ročne. Rezort žiada uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy na tri nasledujúce rozpočtové roky. Musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov, respektíve znížených príjmov.