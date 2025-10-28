Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samosprávy budú môcť trvalo využívať rezervný fond na bežné výdavky

Pôvodne navrhovali predĺžiť výnimku na použitie rezervného fondu, ktorá sa v zákone opakovane uplatňuje už od roku 2020, iba na rok 2026.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) budú môcť natrvalo používať na krytie výdavkov bežného rozpočtu zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obidvaja Hlas-SD), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.

Pôvodne navrhovali predĺžiť výnimku na použitie rezervného fondu, ktorá sa v zákone opakovane uplatňuje už od roku 2020, iba na rok 2026. Poslanci však pri záverečnom hlasovaní schválili pozmeňujúci návrh, ktorým zaviedli túto zmenu natrvalo. Posilní to podľa nich samostatnosť a nezávislosť rozpočtov územnej samosprávy. Zdôraznili, že rezervné fondy sú vlastným zdrojom obcí a VÚC, ktorých použitie nemá negatívny vplyv na ich dlh ani dlh celej verejnej správy.

„Ministerstvo financií monitoruje používanie týchto prostriedkov v ostatných rokoch a údaje o hospodárení subjektov územnej samosprávy potvrdzujú, že napriek uvedeným opakovaným výnimkám stavy na účtoch rezervných fondov obcí a VÚC neklesali zásadným spôsobom, čo svedčí o zodpovednom hospodárení subjektov územnej samosprávy s týmito zdrojmi,“ uviedli predkladatelia.

Novela bude účinná od 1. januára 2026.
