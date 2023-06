SaS chce zlepšiť zdaňovanie investícií a kryptomien

Bratislava 23. júna (TASR) - Lepšie a spravodlivejšie podmienky pri investovaní, viac príjmov do štátneho rozpočtu a podpora rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Tieto zmeny má priniesť návrh poslaneckej novely zákona o dani z príjmov, ktorý prerokovala Národná rada (NR) SR v piatok v druhom čítaní. Hlasovať sa o ňom má budúci týždeň.



"SaS dlhodobo kritizuje aktuálny stav v oblasti zdaňovania investícií a kryptomien, ktoré je veľmi neprehľadné a v porovnaní so zahraničím nekonkurencieschopné. Novela zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien má cieľ túto situáciu zlepšiť. Táto novela zákona sa netýka iba veľkých investorov, ale aj bežných občanov, ktorí chcú svoje úspory ochrániť pred infláciou, alebo sa zabezpečiť na dôchodok," uviedol jeden z predkladateľov návrhu Peter Cmorej (SaS).



Dôležitým cieľom je zrovnoprávniť zdaňovanie rôznych typov finančných nástrojov. Pozmeňujúci návrh zavádza časový test tri roky, teda obdobie držania, po ktorom je zisk z predaja oslobodený od dane aj pre také investície, na ktoré sa dnes časový test nevzťahuje. Ten sa má vzťahovať aj na tuzemské podielové fondy, ktoré v súčasnosti podliehajú zrážkovej dani 19 %.



Novela sa venuje aj tzv. dlhodobému investičnému sporeniu, ktoré je po 15 rokoch oslobodené od dane. Doteraz sa tento typ sporenia vzťahoval iba na burzovo obchodované cenné papiere, po novom by sa mal vzťahovať na všetky finančné nástroje.



Samostatnou kapitolou je podľa Cmoreja zdaňovanie zisku z predaja kryptomien. Tie u nás okrem dane z príjmu podliehajú aj zdravotným odvodom. Výsledkom je celkové zaťaženie na úrovni 33 až 39 %. "Ide pravdepodobne o najvyššiu úroveň zdanenia krypta na svete, ktoré môžeme pokojne prirovnať k zákazu. Príjmy do rozpočtu z tohto odvetvia sú u nás prakticky nulové - našim kryptonadšencom ani nenapadne zdaňovať svoje projekty na Slovensku," zhodnotil poslanec.



Novela má zrušiť povinnosť platiť zo zisku z predaja zdravotné odvody a zdaňovať sa už nemá ani výmena jednej kryptomeny za druhú. Kryptoaktíva držané viac ako rok majú byť zdaňované sadzbou 7 %. Výmena za služby alebo majetok má byť oslobodená od dane do sumy 2400 eur ročne.