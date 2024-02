NRSR: SaS chce zvýšiť hranicu hodnoty majetku určeného na odpisovanie

Bratislava 11. februára (TASR) - Hranica hodnoty majetku určeného na odpisovanie by sa mohla zvýšiť zo súčasných 1700 eur, resp. 2400 eur na 3000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec za opozičnú SaS Marián Viskupič. Poslanec zároveň navrhol skrátiť odpisovanie niektorých budov zo súčasných 40 na 20 rokov. Navrhované zmeny podľa neho majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.



"Skrátenie doby odpisovania zo 40 na 20 rokov je krokom k zatraktívneniu podnikateľského prostredia a k zvýšeniu investícií do majetku, ktorý je doteraz v odpisovej skupine 6; ide o budovy, resp. o väčšinu budov. Investície do hmotného majetku v podobe budov sa stanú pre podnikateľské subjekty návratnejšie, a teda aj finančne atraktívnejšie," uviedol poslanec v dôvodovej správe k materiálu.



Suma, nad ktorou už je majetok potrebné podľa zákona o dani z príjmu odpisovať a nemôže sa tak uplatniť jeho celá nákupná cena do nákladov v aktuálnom roku, nebola podľa Viskupiča zvyšovaná už vyše dekádu. Ide teda o reakciu na inflačné posuny za toto obdobie.



Z hľadiska daňových príjmov štátu predkladateľ na začiatku odhaduje výpadok príjmov, avšak očakáva, že tento bude kompenzovaný daňovými príjmami z rastu stavebného sektora. V úhrne celej doby odpisovania bude táto úprava pre štát rozpočtovo neutrálna, keďže ide len o rozloženie daňových príjmov v čase.