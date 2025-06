NRSR: SaS podala návrh na zrušenie celej transakčnej dane

Bratislava 4. júna (TASR) - Opozičná strana SaS v stredu podala do podateľne Národnej rady (NR) SR návrh na zrušenie celej transakčnej dane. Informoval o tom poslanec SaS Marián Viskupič s tým, že podľa neho transakčná daň nemala nikdy vzniknúť a jediným správnym riešením je jej zrušenie ako celku.



„Dnes uplynula polročná lehota na podanie návrhu na zrušenie transakčnej dane, preto teda chcem informovať, že sme podali návrh zákona do podateľne Národnej rady SR, ktorý zruší celú transakčnú daň bez náhrady a pre všetkých, pre živnostníkov, malé firmy, veľké firmy, nadnárodné firmy, jednoducho pre všetkých,“ uviedol Viskupič.



Upozornil však, že aj keby sa zrušila celá transakčná daň, nedá sa to považovať za pomoc podnikateľom. „Treba si uvedomiť, že my sme tu boli v situácii, keď sme žiadnu transakčnú daň nemali a naša ekonomika, naše firmy už aj tak boli v ťažkej situácii, takže toto by som chcel ešte dať do pozornosti, že ani celkové zrušenie transakčnej dane ešte stále nie je to, čo potrebuje slovenská ekonomika,“ uviedol poslanec s tým, že by to však mohlo byť prvým krokom k tomu, aby slovenská ekonomika začala ako tak fungovať.



Parlament v utorok posunul do druhého čítania novelu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. Ak ju poslanci NR SR definitívne schvália, od októbra by transakčnú daň nemuseli platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Návrh podporila aj opozícia, naďalej však trvá na tom, aby sa transakčná daň zrušila úplne.