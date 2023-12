NRSR: SaS podáva pozmeňujúce návrhy ku konsolidačnému balíčku

Bratislava 13. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za stranu SaS podávajú niekoľko pozmeňujúcich návrhov ku konsolidačnému balíčku známemu ako Lex konsolidácia. Poslanci v nich navrhujú napríklad zrušiť zvýšenie poplatkov v doprave, zastaviť chcú aj navrhované zníženie odvodov do druhého dôchodkového piliera či navrhujú znížiť dane z dividend na nulu. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.



"Som presvedčený, že Lex konsolidácia vláde neprinesie plánované zvýšenie príjmov, práve naopak, masívne poškodí ekonomiku a môže spôsobiť dokonca pokles daňových príjmov," uviedol Viskupič. Do parlamentu preto predkladá šesť pozmeňujúcich návrhov. Navrhuje napríklad zrušiť zvýšenie poplatkov v oblasti dopravy. Podľa Viskupiča motoristi platia veľa peňazí na spotrebnej dani z palív a mazív, platia daň z pridanej hodnoty (DPH) z palív, vozidiel i servisu, platia STK či diaľničné známky.



Viskupič tiež predkladá návrh na zachovanie zrovnoprávnenia zdanenia domácich a zahraničných podielových fondov a nižšieho zdanenia ziskov z kryptoaktív. Zachovať tiež chcú aktuálnu výšku odvodov do druhého dôchodkového piliera na úrovni 5,5 percenta.



"Zároveň predkladáme návrh, aby bolo vypustené ustanovenie zavádzajúce minimálnu daň právnickej osobe, aby bola zachovaná znížená sadzba DPH na celý gastrosektor vrátane alkoholických nápojov a taktiež chceme upraviť zníženie nárokovateľného príspevku pre RTVS z koalíciou navrhovaných 0,12 percenta HDP na 0,15. Ďalším naším návrhom je vypustenie článku, ktorým sa zavádzajú zvýšené sadzby zdravotných odvodov, ako aj zníženie dane z dividend na nula percent, pričom pôvodný vládny návrh zákona zvyšoval daň zo súčasných sedem na desať percent," priblížil Viskupič.



K šestici návrhov poslanca Viskupiča sa pridávajú aj pozmeňujúce návrhy v oblasti zdravotníctva. SaS navrhuje zvýšiť platbu za poistenca štátu a zároveň zaviesť kritériá kvality, aby pacienti dostali takú starostlivosť, ktorú aj pocítia. "Pozmeňujúcimi návrhmi spájame rozumné s užitočným a žmýkací balíček meníme na niečo prijateľnejšie," dodala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková.



"Celý balíček je len žmýkací balík, nie je v ňom žiadne opatrenie, ktoré podporuje rast ekonomiky. Jediné opatrenie, ktoré šetrí výdavky, je zoškrtanie rozpočtu RTVS, všetko ostatné je len žmýkanie ľudí. Idú na to zle a presne takto zle to išlo celých 12 rokov, preto sme dnes už takmer na chvoste Európy," povedal predseda SaS Richard Sulík.



Sulík tiež uviedol, že vládnej koalícii nebudú nič uľahčovať a v prípade potreby sú pripravení byť na rokovaniach v NR SR aj medzi vianočnými sviatkami.