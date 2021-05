SaS varuje pred zvyšovaním daní, novelu rozpočtu kritizuje aj opozícia

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico (uprostred) počas tlačovej konferencie po schválení novely zákona roka o navýšení štátneho rozpočtu v Bratislave v piatok 28. mája 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. mája (TASR) – Dôsledkom prijatej novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok bude to, že sa v blízkej budúcnosti na Slovensku zvýšia dane. Vyhlásil to v piatok po schválení úpravy zákona roka šéf finančného výboru Marián Viskupič (SaS). O enormnom zvýšení zadlženia Slovenska hovorí aj opozícia." skonštatoval Viskupič s tým, že to je dôsledkom schválenej úpravy rozpočtu. Zadlženie Slovenska sa tak podľa jeho slov stalo enormným. "" upozornil. Konsolidácia je podľa jeho slov naplánovaná na rok 2023, pričom upozornil, že to je volebný rok.Podotkol, že SaS ponúkala kompromisný návrh so zníženými výdavkami. Zdôraznil, že vníma potrebu úpravy rozpočtu, aj preto SaS súhlasila s položkami, ktoré priamo súvisia s covidom. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková dodala, že navrhli napríklad podeliť náklady na očkovanie medzi štát a poisťovne.Na prudké zvyšovanie dlhu poukázal aj predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, podľa ktorého už dosahuje takmer 65 %. "" upozornil Fico. Na pomoci s boji s covidom by sa podľa neho mali zúčastniť aj banky, v nich vidí možný zdroj financovania potrebných výdavkov." zvyšovanie výdavkov podľa Fica svedčí o tom, že vláda nie je schopná čerpať peniaze z eurofondov a ďalších nástrojov EÚ. Zároveň kritizoval, že nebol prijatý ich pozmeňujúci návrh na dofinancovanie Matice slovenskej. "" tvrdí.Erik Tomáš (nezaradený) poznamenal, že schválením zvýšenia štátneho rozpočtu koalícia Slovensko definitívne postavila na "". Kritizoval najmä spôsob a proces prijatia zmien v rozpočte. "" dodal. V súvislosti s dianím v pléne počas diskusie hovorí o nedôstojnom divadle, ktoré si zákon roka nezaslúži.