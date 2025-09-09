< sekcia Ekonomika
NRSR schválila zmeny Dohovoru energetickej charty
Zmeny a doplnenie Dohovoru energetickej charty nadobudnú platnosť pre SR po ratifikácii troch štvrtín zmluvných štátov.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Zmeny v Dohovore energetickej charty by mali lepšie zohľadňovať súčasné environmentálne a klimatické ciele, ako sú napríklad napríklad zámery Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody. Zároveň by sa mal dohovor zosúladiť s modernými štandardmi politiky ochrany investícií Európskej únie (EÚ). Vyplýva z to z Návrhu na ratifikáciu zmien a doplnení Dohovoru energetickej charty, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Keďže SR ako zmluvný štát zmien a doplnení Dohovoru energetickej charty nevyužila možnosť do 3. marca 2025 notifikovať sekretariátu Dohovoru energetickej charty tzv. opt-out, to je neúčasť na predbežnom vykonávaní zmien a doplnení Dohovoru energetickej charty, majú sa zmeny a doplnenia Dohovoru energetickej charty začať predbežne vykonávať od 3. septembra 2025 v súlade s rozhodnutím o vstupe do platnosti a predbežnom vykonávaní zmien,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ návrhu.
Pre SR bolo dôležité dosiahnuť explicitné vylúčenie arbitráží medzi členskými štátmi EÚ a investormi z iných členských štátov. Doterajšia rozhodovacia prax arbitrážnych tribunálov totiž ukazuje ich neochotu akceptovať, že tieto arbitráže nie sú v súlade s právom EÚ. S ohľadom na súčasnú situáciu v oblasti energetiky a radikálne zmeny zmluvných podmienok SR považuje za výhodné zabezpečiť čo najpriaznivejšie procesné arbitrážne pravidlá Dohovoru energetickej charty.
