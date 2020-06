Slovensko by mohlo čerpať zdroje z nástroja EÚ na pomoc trhu práce

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko má získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, ktorými by mohlo pokryť výdavky na pomoc trhu práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania. Plénum o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Európska únia (EÚ) prijala opatrenia v reakcii na hospodársku situáciu a zriadila európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii. Nariadenie o tomto nástroji vstúpilo do platnosti 20. mája tohto roka. "Vytvorenie nástroja SURE umožňuje, aby EÚ reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity medzi členskými štátmi," uviedol rezort financií v predkladacej správe k návrhu zákona.



Nástroj SURE umožňuje členským štátom vrátane Slovenska žiadať EÚ o výhodne úročené pôžičky, z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov Únie na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku.



"Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk zo strany SR je nevyhnutnou podmienkou aktivovania nástroja SURE, čím umožní členským štátom prístup k úverovej pomoci z nástroja," uvádza sa v návrhu zákona.



Ministerstvo financií SR po prijatí tohto zákona je oprávnené poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky na základe nariadenia EÚ a v súlade s podmienkami dohody o zárukách uzatvorenou medzi SR a EÚ.



Činnosť orgánov športových organizácií počas koronakrízy by sa mala upraviť

Činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie by sa mohla upraviť. Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. O novele rokujú v zrýchlenom režime.



Návrh novely zákona upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie. Právna úprava sa zameriava v súvislosti s krízovou situáciou na možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Ďalšou zmenou je povinnosť pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie či zmena zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu.



Medzi prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 patrí aj výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021, pri ktorom sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. "Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu použité pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022," vyplýva z materiálu z dielne rezortu školstva. Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.



Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe alebo neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.