NRSR: Smer navrhol presun 3 mld. eur na sociálne veci či zdravotníctvo

Bratislava 30. novembra (TASR) – Opozičný Smer-SD navrhuje presunúť 3 miliardy eur v rámci štátneho rozpočtu na budúci rok na sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Pozmeňujúci návrh s týmto cieľom predniesol v stredu v pléne poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opätovne však zdôraznil, že podmienkou podporenia rozpočtu je garancia predčasných volieb.



Prostriedky v sume 3 miliardy eur by sa mali podľa Kamenického presunúť z rezerv a ostatných výdavkov všeobecnej pokladničnej správy, z rezortov obrany, životného prostredia a Úradu vlády SR. Presuny sú rozpočtovo neutrálne, teda nezvyšujú ani neznižujú celkové výdavky štátneho rozpočtu na budúci rok.



V sociálnej oblasti navrhujú použiť prostriedky vo výške 1,5 miliardy eur na sociálnu inklúziu seniorov, najmä na plnohodnotné 13. dôchodky, mimoriadnu valorizáciu dôchodkov a rozmrazenie minimálnych dôchodkov. V oblasti zdravotníctva by sa mala suma 1,1 miliardy eur použiť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti obyvateľstva. V prípade školstva by sa mali podľa návrhu zvýšiť prostriedky o 400 miliónov eur.



Kamenický skonštatoval, že sú ochotní sa rozprávať aj o inom nastavení tohto pozmeňujúceho návrhu, ale požadujú garantovanie predčasných volieb. Nepredpokladá však, že by pozmeňujúci návrh v pléne prešiel.



Zdôraznil tiež, že zodpovedná za vládnutie a doručovanie opatrení je koalícia, nie opozícia. "Aká opozícia kedy zahlasovala za náš rozpočet, ktorý sme kedy predkladali?" pýtal sa Kamenický. Diskusia o rozpočte sa podľa neho zvrhla na politické "prekáračky" a s odbornosťou nemá nič spoločné. S návrhom rozpočtu, ako je predložený, nesúhlasí.



"Veľkým problémom tohto rozpočtu je, či sa budú napĺňať čísla čo sa týka čerpania eurofondov, na tom to je postavené," upozornil Kamenický. Problémom podľa neho bude aj plán obnovy. V súvislosti s výdavkovými limitmi uviedol, že ide o oklamanie Európskej únie (EÚ).



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.