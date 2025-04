Sumy prídavku a daňového bonusu na dieťa sa nezmenia

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zmenu doterajšej štátnej pomoci deťom úpravou súm prídavku a daňového bonusu na dieťa neposunuli poslanci Národnej rady (NR) v utorok do druhého čítania. Navrhovala to skupina opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v novele zákona o prídavku na dieťa.



Od januára tohto roka sa znížil daňový bonus na dieťa z predchádzajúcich 140 eur na 100 eur. Predkladatelia navrhli rozdeliť celkovú sumu pomoci 200 eur na dieťa, zavedenú pred niekoľkými rokmi, rovnakým dielom na zásluhovú a solidárnu časť. Daňový bonus by tak naďalej predstavoval 100 eur a na rovnakú sumu by sa zvýšil prídavok na dieťa, ktorý je v súčasnosti na úrovni 60 eur.



„Európu v dôsledku koronavírusu a vojny na Ukrajine zasiahlo množstvo kríz, či už ekonomických, zdravotníckych alebo energetických, čo sa následne premietlo do vysokej inflácie. Štát svojim občanom doručil bezprecedentnú pomoc v miliardách eur. Jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva dlhodobo sú rodiny s deťmi a v období bezprecedentných kríz sa ich situácia ešte zhoršila,“ zdôvodnili potrebu pomoci predkladatelia.