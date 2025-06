Systém turistických trás potrebuje právnu úpravu, upozornil Horecký

Bratislava 12. júna (TASR) - Systém viac ako 30.000 kilometrov značených turistických trás a cyklochodníkov nie je upravený žiadnym zákonom a chaotické značenie nových trás bez právnej úpravy môže priniesť odpor vlastníkov pozemkov. Upozornil na to poslanec Národnej rady Ján Horecký (KDH) pred štvrtkovým hlasovaním o tomto zákone.



„Všetko to stojí iba na dobrej vôli a dobrovoľníctve. Tých, ktorí značkujú, a dobrej vôli tých, ktorí to umožnia. Či už sú to vlastníci, cez ktorých pozemky trasy vedú, alebo ad hoc rozhodnutia v dotačnom mechanizme zo strany príslušného ministerstva, či budú peniaze na značkovanie, na opravovanie trás alebo nie. Nemá to systém, nemá to pravidlá, nemá to právnu ochranu, nie sú vysporiadané kompetencie, úlohy, kto čo môže a má robiť v tomto systéme,“ upozornil Horecký.



Vlastníci pozemkov nie sú spokojní a podľa Horeckého hrozí, že podobne ako v Nemecku, Poľsku, Amerike sa okrem národných parkov nedostaneme do prírody, lebo súkromné parcely budú oplotené a nebudú prístupné. Horecký upozornil, že pri práci na zákone rokoval so samosprávami, s vlastníkmi súkromných pozemkov, urbárnikmi aj s ústrednými orgánmi štátnej správy a výsledkom bola všeobecná zhoda.



Hoci poslanci posunuli zákon do druhého čítania bez problémov, objavili sa podľa neho hoaxy, ktoré by mohli prijatie zákona skomplikovať. Jedným z nich je, že dochádza zákonom k obmedzeniu vlastníckych práv či dokonca k vyvlastňovaniu majetku vlastníkov. Horecký tvrdí, že návrh zákona, naopak, posilňuje práva vlastníkov, aby si nikto bez súhlasu, bez dohody, bez kompenzácie nemohol robiť na ich majetku, čo chce.



Druhou témou, ktorá sa objavila, je problém registra trás, ktorý by malo obstarávať ministerstvo cestovného ruchu a športu, a vytvárať tak nový informačný systém verejnej správy. Poslanec túto informáciu odmietol a upozornil na platný zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Dáta už sú zverejnené na národnom geoportáli. Register údajov tak už existuje, je k dispozícii a stačí ho bezodplatne prevziať.