T. Valášek: Pätnásty október je len štartom na zaslanie plánu obnovy

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pätnásty október je začiatkom zasielania národných plánov obnovy do Bruselu, nie konečným termínom. Uviedol to na brífingu po štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti jeho šéf Tomáš Valášek (Za ľudí).



"Pätnásty október je štartom, nie koncom časového obdobia, keď sa dajú plány poslať. Zatiaľ má plán vypracovaný len jedna krajina, a to Francúzsko. Sú krajiny, ktoré, pokiaľ viem, ani na plánoch obnovy nezačali pracovať," spresnil.



Dohoda podľa jeho slov je, že 15. októbra je lehota, keď sa plány začínajú posielať. "Je na členských krajinách, kedy ich pošlú, čím skôr, tým lepšie, lebo čím skôr, tým viac priestoru bude na konverzáciu s Európskou komisiou, ktorá má svoje predstavy o tom, čo v plánoch obnovy má byť. Čím viac časového priestoru, tým lepšie pre SR, aby si vyrokovala podmienky podľa seba, a nie podľa Európskej komisie," poznamenal.



"Na agende tohto rokovania bol aj plán obnovy, vláda nám predložila stanovisko. Pán premiér Igor Matovič (OĽANO) ho predniesol a aj prehovoril o pláne obnovy. My sme mu to stanovisko čiastočne doplnili, viac verbálne ako písomne, a schválili," oznámil predseda výboru.



Stanovisko o pláne obnovy bolo podľa Valášeka skôr procedurálne. "Bolo to o tom, že musia byť (v pláne) zahrnuté aj tzv. zelené témy, ako aj téma digitalizácie. Samozrejme, dotkli sme sa aj ďalšieho procesu, a to že vládu čaká zúženie tohto širšieho reformného plánu na nejaký kratší národný plán obnovy, ktorý musíme predložiť Európskej komisii," dodal Valášek.