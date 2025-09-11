Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súčasnosti je na Slovensku približne 30.000 kilometrov značkovaných turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon. Vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorého súčasťou mal byť aj jednotný turistický register, bolo cieľom nového zákona o turistických trasách z dielne poslancov opozičného KDH, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok neschválila.

„Cieľom návrhu zákona je predovšetkým vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra, zákonom upraviť problematiku turistického značenia a s cieľom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť priestupky a iné správne delikty na tomto úseku,“ vysvetlili v dôvodovej správe predkladatelia.

Poslanci pripomenuli, že turistické značené trasy sú „unikátnym pokladom a významným kultúrnym dedičstvom Slovenska“. Turistika je podľa nich najmasovejšia rekreačno-športová aktivita na Slovensku, ktorá prispieva k zdraviu občanov, ale aj k rozvoju cestovného ruchu.

V súčasnosti je na Slovensku približne 30.000 kilometrov značkovaných turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás. O ich udržiavanie sa starajú značkárske a turistické kluby či samosprávy. Poslanci KDH však upozornili na chýbajúcu právnu ochranu a jasné pravidlá zo strany štátu.

„Doteraz platná a účinná právna úprava na danom úseku chýbala a problematika turistických trás bola upravená nedostatočne, len parciálne v osobitných právnych predpisoch. Návrh zákona o turistických trasách upravuje turistické značkované trasy, proces a zodpovedné osoby na značkovanie turistických trás, ako aj ich práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo znenia samotného zákona,“ vysvetlili predkladatelia. Právna norma mala upravovať aj práva a povinnosti ľudí na turistických trasách a určovať sankcie za prípadné priestupky.
