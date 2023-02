NRSR: Turistické značenie a trasy môžu byť upravené jednotným zákonom

Bratislava 14. februára (TASR) - Turistické značenie a trasy by mohli byť od budúceho roka upravené jednotným zákonom. Návrh zákona o turistických trasách skupiny poslancov posunulo plénum Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania.



Má sa tak vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register, upraviť proces zápisu do tohto registra a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť súvisiace priestupky a iné správne delikty. Novela má tiež stanoviť zodpovedné osoby na značkovanie turistických trás, ako aj druhy turistických trás.



Vzniknúť má nový Štátny register turistických informačných miest smerovníkov a trás, tzv. turistický register, ktorého správcom a prevádzkovateľom má byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Informácie povinne zapisované do turistického registra majú zabezpečiť, aby boli všetky relevantné údaje o turistických trasách zverejnené na jednom mieste a prístupné verejnosti, vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.



Právna úprava má zaviesť aj informatické nástroje, ako napríklad QR kód, ktorý má uľahčiť používanie turistických trás. Pre zvýšenie bezpečnosti by turistický register obsahoval aj informácie o trasách, na ktorých by bolo sprevádzanie povolené iba zákonom určeným osobám.



Predkladatelia navrhujú tiež zmenu zákona o Horskej záchrannej službe, ktorej hlavným cieľom je jednoznačne vymedziť, na akých trasách môžu sprevádzať len horskí sprievodcovia. Upraviť sa majú aj pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov SR, vrátane zriadenia disciplinárnej komisie.



Návrh obsahuje aj zmenu zákona o ochrane prírody, ktorou by sa zaviedol pojem prírodný turizmus a vymedzil by sa jeho sprievodca. Úpravou zákona o vnútrozemskej plavbe sa zase navrhuje povinnosť správcu vodného toku zabezpečiť vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických máp pre vodné toky, ktoré sú súčasťou vodných turistických trás. V zákone o lesoch navrhujú predkladatelia zmeniť pravidlá lesného hospodárstva lesov, cez ktoré prechádzajú turistické trasy.



Návrhom upravujú aj zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Cieľom je prinavrátiť do legislatívy inštitút sprievodcu cestovného ruchu.



Novela zákona má mať pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré však neboli vyčíslené, na čo upozornilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2024.