Ukladanie pokút za neuhradenie diaľničnej známky by sa malo upraviť

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Štefan Puškáš

Bratislava 5. mája (TASR) – Poslaneckú novelu zákona o diaľničnej známke, ktorá má za cieľ opraviť tzv. "", posunulo v stredu plénum parlamentu do druhého čítania. S podobným návrhom prišiel pôvodne minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), zákon však vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová a plénum následne veto neprelomilo.Návrh tento raz do parlamentu predložili poslanci všetkých koaličných strán okrem hnutia Sme rodina. Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina pre TASR koncom apríla uviedla, že s návrhom prišiel poslanec OĽANO Peter Kremský s tým, že chcel vyriešiť aj ochranu spotrebiteľa. "" ozrejmila. Poslanec Sme rodina Miloš Svrček je však podľa jej slov v tejto veci naďalej v kontakte s navrhovateľom a budú k tomu prebiehať ďalšie rokovania aj za účasti predstaviteľov rezortu dopravy. Predkladateľmi návrhu zákona sú poslanci Peter Kremský (OĽANO), Tomáš Lehotský (Za ľudí), Radovan Sloboda (SaS), Peter Vons (OĽANO) a Marián Viskupič (SaS).Zámerom návrhu zákona je ustanoviť, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti.Zmena súvisí s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ide o tzv. "". Táto úprava totiž výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute. To je podľa predkladateľov v praxi takmer nevykonateľné.Novela zákona má zároveň vyriešiť praktické problémy súvisiace s úhradou diaľničnej známky, a to najmä opravu údajov chybne zadaných do elektronického systému, vracanie duplicitných platieb zadaných omylom. "" konštatujú poslanci v dôvodovej správe.Novelu zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR poslanci ešte vo februári prerokovali v tzv. zrýchlenom režime. Rezort dopravy skrátené legislatívne konanie odôvodnil tým, že nepredĺženie lehoty na právoplatné udelenie pokuty za neúhradu diaľničnej známky môže spôsobiť značné hospodárske škody. Hlava štátu namietala, že novela zákona nesplnila podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Plénum vrátený zákon napokon opätovne neschválilo. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky malo byť podľa návrhu z dielne MDV možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.