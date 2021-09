Zmeny v zákone o dráhach vyplynuli aj z praxe

Bratislava 16. septembra (TASR) – Zákon o dráhach by sa mal upravovať aj na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Zmeny sa týkajú napríklad odstránenia dvojakého oprávňovania právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi. Novelu zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Návrhom sa má upraviť aj lehota na prijatie žiadostí o pridelenie kapacity. Konkrétnu lehotu má určiť manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete a pri jej určovaní rešpektovať pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku.



Upraviť by sa mala aj zmena spôsobu splnomocnenia certifikačných orgánov na výkon činností súvisiacich s údržbou železničných koľajových vozidiel z uznávania na akreditáciu. Od januára 2020 totiž v SR existuje subjekt, ktorý akredituje orgány posudzovania zhody pre túto činnosť v súlade s vykonávacím nariadením Komisie.



Dvojaké oprávňovanie právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi by sa zároveň malo odstrániť. Špecifikovať sa má poverovanie posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa zákona o dráhach aj pri iných subsystémoch ako vozidlách.