NRSR: Upraví sa vek nároku na vdovský v prípade výchovy dieťaťa

Bratislava 8. novembra (TASR) - Veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký po smrti manžela či manželky sa v prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, zníži z dôchodkového veku na vek 57 rokov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka, ktorú v utorok schválil parlament.



Predkladateľ skonštatoval, že zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela. "Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti alebo vychovala dve deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo dovŕšila dôchodkový vek," uvádza sa v dôvodovej správe.



Podľa predkladateľa však právna úprava nezakotvuje žiadne zvýhodnenie pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa, oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. Novela zákona počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí, ako aj zvýhodnenia v prípade vychovania aspoň troch detí a dopĺňa zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa. V takýchto prípadoch by nárok na vdovský a vdovecký vznikol dovŕšením veku 57 rokov.



Poberanie vdovského či vdoveckého dôchodku v dĺžke trvania iba jedného roka zároveň podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Hlinku (Sme rodina) nepredstavuje dostatočne dlhé obdobie na prispôsobenie sa novým okolnostiam. Vdove, ktorej sa skončil nárok na výplatu vdovského dôchodku v trvaní jedného roka od smrti manžela, ak ku dňu účinnosti navrhovanej právnej úpravy neprešli dva roky od smrti manžela, sa od 1. januára 2023 obnoví nárok na výplatu vdovského dôchodku za zostávajúce obdobie. Vdovský dôchodok sa jej teda bude vyplácať za obdobie od 1. januára 2023 až do uplynutia dvoch rokov od smrti manžela.