NRSR: Úpravu štátneho rozpočtu prerokuje plénum v zrýchlenom režime

Bratislava 6. októbra (TASR) - Novelu zákona o štátnom rozpočte na tento rok prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci o tom na návrh vlády rozhodli vo štvrtok. Parlament pritom podobný návrh na zrýchlený režim k úprave rozpočtu v utorok (4. 10.) odmietol.



Vládna novela zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. I keď sa oproti pôvodne schválenému rozpočtu výrazne zvýšili daňové príjmy štátu, bez zmeny zákona ich nie je možné v tomto roku použiť.



"Spotrebitelia, ako aj podnikatelia či subjekty verejnej správy sú preto nútení siahať na dno svojich finančných rezerv, ktoré by za normálnej situácie boli použité na hospodársky rast slovenskej ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Účelom návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 je tak zabezpečiť krytie vyššie uvedených vplyvov v súvislosti s elimináciou hroziacej hospodárskej krízy a rastom chudoby," uviedlo Ministerstvo financií SR v návrhu.



Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v stredu (5. 10.) kritizoval, že v návrhu na úpravu štátneho rozpočtu nie je jasne napísané, ako a komu majú dané financie pomáhať. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) reagoval s tým, že ak by poslanci boli ochotní pustiť návrh do druhého čítania, vláda pripraví pozmeňujúci návrh s podrobnejším rozpisom toho, na aké položky presne majú byť financie použité.