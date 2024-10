NRSR: V automate úpravy minimálnej mzdy by sa mala urobiť zmena

Bratislava 16. októbra (TASR) - V takzvanom automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy by sa mala pre budúci rok urobiť zmena. Mesačná minimálna mzda by sa mala tak zvýšiť z 816 na 858 eur už v roku 2025. Vyplýva to z návrhu skupiny opozičných parlamentných poslancov za hnutie Slovensko, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.



"Navrhuje sa osobitne uviesť pre kalendárny rok 2025 sumu mesačnej minimálnej mzdy a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom priamo v zákone. Mesačná minimálna mzda v roku 2025 by sa tak zvýšila z 816 eur na 858 eur za mesiac. Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona na 1. januára 2025," spresnili v dôvodovej správe predkladatelia novely.



Podľa vládneho návrhu novely zákona o minimálnej mzde, ktorý poslanci NR SR 3. októbra posunuli do druhého čítania, by sa minimálna mzda mala zvýšiť minimálne na úroveň 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve prvýkrát pre rok 2026.