V novele o pomoci cestovkám sa má upraviť aj motivácia na očkovanie

Bratislava 1. júla (TASR) - V rámci novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorou sa má zaviesť návratná finančná výpomoc pre cestovky, sa majú upraviť aj dva nástroje na motiváciu ľudí na očkovanie. Avizoval to vo štvrtok v úvode deviateho dňa 32. schôdze Národnej rady (NR) SR minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Cestovným kanceláriám by podľa návrhu zákona mala byť poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Plénum o právnej norme rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Počas druhého čítania by mal byť predložený pozmeňujúci návrh, ktorý vznikal na Ministerstve financií (MF) SR a ktorý predstaví poslanec György Gyimesi (OĽANO). "Vytvára dva nástroje pre štát na motiváciu ľudí, aby sa chceli očkovať," priblížil Matovič. Ide o sprostredkovateľský bonus, na základe ktorého ľudia, ktorí sprostredkujú niekoho na očkovanie, budú za to odmenení. Druhým nástrojom je očkovacia prémia.



Poslancov čaká vo štvrtok aj tradičná Hodina otázok. Na programe riadnej schôdze im ostáva ešte niekoľko neprerokovaných bodov.