V ústave by sa mal upraviť dôchodkový vek a zaviesť rodičovský bonus

Ilustračná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Bratislava 8. decembra (TASR) – Na Slovensku by sa malo zaviesť právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Prostredníctvom tzv. rodičovského bonusu by zároveň deti mohli priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. Plénum v utorok schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Sme rodina Miloša Svrčeka k novele Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Poslancov však ešte čaká hlasovanie o samotnom návrhu zákona ako celku, ktoré by sa malo uskutočniť v stredu (9. 12.).Ustanoviť by sa tak mala podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok vo väzbe na dve skutočnosti – dobu účasti a vek. Doteraz bola v ústave garantovaná iba jedna možnosť, ktorá by ľuďom zaisťovala odchod na dôchodok, a to bol vek.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že počet odpracovaných rokov by mohol byť určený buď fixne, alebo podľa profesií. "" priblížil vo štvrtok (3. 12.) počas rozpravy v parlamente. Ubezpečil, že k tomu sa uskutoční ešte celospoločenská diskusia a bude to stanovené v zákone, ktorý bude nadväzovať na túto zmenu ústavy.Ústavne sa tiež má zamedziť negatívnemu premietnutiu zákonom ustanovenej dlhodobej starostlivosti o dieťa do nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. "" uviedol Svrček v návrhu. Takto kompenzovaná starostlivosť by mala byť v trvaní do troch rokov dieťaťa, čo je základná doba poskytovania rodičovského príspevku.Garantované zároveň má byť, aby každý pracujúci človek mohol odviesť časť svojich daní alebo odvodov pre svojich rodičov, ak poberajú starobný dôchodok. Nebude to povinnosť, ale právo. Splnené by pritom mali byť tri podmienky. Dieťa musí vyjadriť vôľu takto "" časť sumy na tento účel, podmienkou je tiež poskytovanie starobného dôchodku prijímateľovi tejto sumy a skutočnosť, že dieťa vychoval.Zakotviť sa má aj princíp dlhodobej udržateľnosti hospodárenia štátu, ako aj princípu transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. "" odôvodnil Svrček.