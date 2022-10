NRSR: Veterinárna správa by mohla vyberať nové správne poplatky

Bratislava 4. októbra (TASR) – Veterinárna správa by mala okrem poplatku za vydanie záväzného posudku v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní vyberať správne poplatky napríklad aj za registráciu prevádzkarní potravinárskych podnikov, vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat či za vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat. Vypláva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch predloženým poslancom Národnej rady (NR) SR Jaroslavom Karahutom (Sme rodina), ktorý v utorok plénum posunulo do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je upraviť výšku správnych poplatkov a zaviesť nové správne poplatky orgánov veterinárnej správy," uviedol Karahuta v dôvodovej správe. Orgány veterinárnej správy okrem poplatku za vydanie záväzného posudku v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní dlhodobo nevyberajú žiadne správne poplatky. V súvislosti s trendom zvyšovania zaťaženosti v súčasnosti dochádza k zvyšovaniu počtu úkonov orgánov veterinárnej správy spojených s vydávaním záväzných posudkov, registrácií prevádzkarní, chovov, zberných stredísk so zvieratami, cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a prepravcov zvierat, respektíve rozhodnutí o schválení prevádzkarní a ďalších úkonov.



Väčšina vyššie uvedených administratívnych úkonov orgánov veterinárnej správy predpokladá okrem bežných administratívnych činností aj vykonanie veterinárnej kontroly na mieste prípadne ďalšie úkony, s čím sú spojené zvýšené náklady na výkon veterinárnych kontrol a na rozpočet orgánov veterinárnej správy. Novela by mala v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť na začiatku budúceho roka.