Vláda má preveriť čerpanie dotácií a grantov za roky 2020 - 2025
Pokiaľ kontrolné zistenia budú obsahovať podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, mal by ich kabinet podľa uznesenia postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok uznesenie k vykonaniu auditu a prijatiu systémových riadiacich a kontrolných opatrení pri čerpaní dotačných a grantových finančných prostriedkov v ústredných orgánoch štátnej správy za obdobie rokov 2020 - 2025. Návrh predložili koaliční poslanci zo Smeru-SD, pri hlasovaní ho ešte upravili schváleným pozmeňujúcim návrhom Ľubomíra Vážneho (Smer-SD).
Predkladatelia v uznesení skonštatovali, že v rokoch 2020 až 2025 boli v ústredných orgánoch štátnej správy poskytované dotácie, granty a iné formy podpory, pri ktorých sa vyskytujú podozrenia na duplicitu, nehospodárnosť alebo neoprávnené čerpanie. Zároveň poukázali na to, že súčasné mechanizmy zverejňovania a kontroly nezabezpečujú dostatočný dohľad nad čerpaním verejných prostriedkov, neumožňujú jeho krížové overenie a nevytvárajú dostatočný rámec pre systémovú prevenciu neoprávneného čerpania.
Parlament preto schváleným uznesením žiada vládu, aby vykonala komplexný audit čerpania finančných prostriedkov v ústredných orgánoch štátnej správy za obdobie rokov 2020 až 2025 a následne tak postupovala každoročne. V súvislosti s tým by mala zriadiť medzirezortnú kontrolnú skupinu zo zástupcov všetkých dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších subjektov. Vláda by mala zároveň zverejniť súhrnné údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch, vrátane ich príjemcov a výšky podpory, vykonať potrebné právne úkony na vymoženie neoprávnene poskytnutých súm a prijať systémové opatrenia, ktoré zabránia podvodom pri poskytovaní dotácií a grantov.
Pokiaľ kontrolné zistenia budú obsahovať podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, mal by ich kabinet podľa uznesenia postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Zároveň má vláda každoročne do 15. februára informovať NR SR o výsledkoch auditu a stave plnenia prijatých opatrení za predchádzajúci kalendárny rok.
