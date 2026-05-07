Vybrané správne poplatky sa neznížia
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. mája (TASR) - Správne poplatky, ktoré podľa opozičnej SaS najviac zaťažujú podnikateľský sektor, sa neznížia. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Jeho cieľom bolo znížiť poplatky na úseku všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a obchodnej činnosti, ako aj konzulárne poplatky. Predkladateľ pripomenul, že poplatky sú popri daniach súčasťou celkovej finančnej záťaže kladenej štátom na podnikateľský sektor.
„Návrh akceptuje skutočnosť, že bežné administratívne služby štátu nie sú a nemôžu byť bezplatné, avšak snaží sa docieliť, aby cena za ne bola primeraná a aby približne pokrývala náklady štátu na prevádzkovanie poskytovania jednotlivých administratívnych služieb, resp. úkonov štátu,“ vysvetlil Viskupič.
Pripomenul, že k masívnemu zvýšeniu správnych poplatkov došlo v rámci konsolidačného balíčka platného od 1. apríla 2024. Vláda vtedy podľa opozičného poslanca nezvyšovala poplatky s cieľom reagovať na infláciu, čo by bol štandardné a legitímne, ale s cieľom vybrať viac peňazí do štátneho rozpočtu. „Výsledkom je selektívne a arbitrárne stanovenie zvýšených správnych poplatkov pre celý rad administratívnych úkonov štátu a skoková záťaž pre celý podnikateľský sektor,“ doplnil Viskupič.
Hranica pre povinnú registráciu pre platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nezvýši. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o DPH, ktorú predložil poslanec Marián Viskupič (SaS).
Pripomenul, že súčasná legislatíva pozná dva typy registrácie na platenie DPH, a to dobrovoľnú a povinnú. Na dobrovoľnú registráciu nie je právny nárok a povoľuje ju finančná správa na základe žiadosti daňového subjektu. Povinne sa registrovať musí zdaniteľná osoba, ak za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat 50.000 eur, resp. 62.500 eur.
„Cieľom návrhu zákona je zvýšenie hranice pre povinnú (obratovú) registráciu pre platenie dane z pridanej hodnoty zo súčasnej úrovne 50.000 eur, resp. 62.500 eur na sumu 83.000 eur, resp. 85.000 eur. Možnosť dobrovoľnej registrácie pre platenie dane z pridanej hodnoty zostáva zachovaná,“ priblížil Viskupič.
Zvýšenie hranice by podľa neho podporilo podnikateľskú aktivitu, znížilo administratívu na strane podnikateľa aj štátu a podporilo hospodársky rast Slovenska.
Hranica pre povinnú registráciu na platenie DPH sa nezvýši
