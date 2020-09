Výška ošetrovného počas pandémie sa zvyšovať nebude

Bratislava 23. septembra (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho neuspeli s návrhom, aby sa v čase koronakrízy zvýšila rodičovi suma ošetrovného (OČR), ak musia so svojím dieťaťom zostať doma počas druhej vlny pandémie. Parlament odmietol novelu zákona o sociálnom poistení.



Poslanci uviedli, že novelou chceli pomôcť najohrozenejším skupinám obyvateľstva, ktoré v čase krízovej situácie čelia výpadku príjmov. Zostáva však v platnosti súčasná úprava a teda, výška špeciálneho ošetrovného počas krízovej situácie sa vypočítava podľa štandardného režimu ošetrovného vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poslanci navrhovali zvýšiť ošetrovné na 75 % denného vymeriavacieho základu.



Ošetrovné poberá poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ak to nevyhnutne vyžaduje jeho zdravotný stav.