< sekcia Ekonomika
NRSR vyslovila súhlas so zmluvou s Moldavskom o sociálnom zabezpečení
Jej cieľom je upraviť dvojstranné vzťahy v tejto oblasti v súlade s právnymi predpismi platnými v oboch krajinách.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Slovensko bude mať s Moldavskom zmluvu o sociálnom zabezpečení. Jej cieľom je upraviť dvojstranné vzťahy v tejto oblasti v súlade s právnymi predpismi platnými v oboch krajinách. Národná rada SR so zmluvou v utorok vyslovila súhlas.
Zmluva má zabezpečiť koordináciu dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. V prípade Slovenska sa bude vzťahovať najmä na dávky zo systému sociálneho poistenia, ako sú starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok či sirotský dôchodok. Na moldavskej strane sa dohoda týka právnych predpisov upravujúcich starobné dôchodky, dôchodky pri invalidite spôsobenej chorobou, dôchodky a príspevky pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania a pozostalostné dôchodky.
Zmluva sa bude vzťahovať na osoby, ktoré podliehajú alebo v minulosti podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých. Tí budú mať nárok na dávky za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej si nárok uplatnia.
Vláda SR pri schválení zmluvy s Moldavskom 11. marca 2026 odporučila prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu splnomocniť na podpis zmluvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dohoda vstúpi do platnosti prvým dňom tretieho mesiaca po tom, ako si obe krajiny potvrdia, že ukončili všetky vnútroštátne právne postupy potrebné na jej schválenie.
Zmluva má zabezpečiť koordináciu dôchodkových nárokov ľudí, ktorí počas života pracovali alebo boli poistení v jednom alebo v oboch štátoch. V prípade Slovenska sa bude vzťahovať najmä na dávky zo systému sociálneho poistenia, ako sú starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok či sirotský dôchodok. Na moldavskej strane sa dohoda týka právnych predpisov upravujúcich starobné dôchodky, dôchodky pri invalidite spôsobenej chorobou, dôchodky a príspevky pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania a pozostalostné dôchodky.
Zmluva sa bude vzťahovať na osoby, ktoré podliehajú alebo v minulosti podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých. Tí budú mať nárok na dávky za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej si nárok uplatnia.
Vláda SR pri schválení zmluvy s Moldavskom 11. marca 2026 odporučila prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu splnomocniť na podpis zmluvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dohoda vstúpi do platnosti prvým dňom tretieho mesiaca po tom, ako si obe krajiny potvrdia, že ukončili všetky vnútroštátne právne postupy potrebné na jej schválenie.