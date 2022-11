NRSR vzala na vedomie petíciu JDS, ktorá obsahuje požiadavky dôchodcov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie petíciu Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) s názvom Aj seniori chcú dôstojne žiť. Obsahuje viaceré požiadavky seniorov, napríklad mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca tohto roka či rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov.



JDS petíciu odovzdala 13. septembra predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina). "Nám išlo hlavne o to, aby si spoločnosť uvedomila, že zatiaľ nám ako dôchodcom nedali žiadnu nejakú kompenzáciu toho, že máme zvýšené životné náklady a hlavne práve tým, ktorí sú nízkopríjmoví, majú najnižšie dôchodky, žijú pod hranicou životného minima je treba pomôcť," priblížil pre TASR po odovzdaní petície predseda JDS Michal Kotian.



Požiadavky zahŕňajú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca tohto roka, rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov či výplatu 14. dôchodku. Seniori okrem iného žiadajú aj schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku, zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50 na 100 eur a nulové doplatky na lieky pre každého seniora, na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká.