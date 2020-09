NR SR vzala na vedomie správu NBS o stave a vývoji finančného trhu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pozitívne hodnotí zrušenie bankového odvodu. Ak by zostal v platnosti, s veľkou pravdepodobnosťou by museli banky odviesť prostriedky vo výške, ktorá by presiahla ich zostávajúci čistý zisk. Už ku koncu apríla tohto roka im pritom klesol o 54 %. NBS to konštatuje vo svojej najnovšej správe o stave a vývoji finančného trhu za minulý rok, ktorú vzal v utorok na vedomie parlament.



Ku koncu apríla tohto roka výrazný pokles čistého zisku zaznamenali všetky významné banky, niektoré z nich dokonca vykázali stratu. "Ku koncu minulého roka bol pritom zisk ešte relatívne stabilný, dokonca s miernym rastom o 0,4 %," podotkla NBS. Pod tento vývoj sa pritom podpísalo najmä zdvojnásobenie sadzby bankového odvodu. NBS konštatuje, že bez neho by bol prepad takmer o tretinu menší. Bankám pritom vzrástli aj náklady na príspevky do rezolučného fondu. "Druhým významným faktorom bol nárast nákladov na kreditné riziko. Tie vzrástli najmä v sektore podnikov, ale čiastočne aj v prípade domácností," priblížila NBS. V dlhodobom poklese pokračovali aj úrokové príjmy z retailového a dlhopisového portfólia.



V dôsledku šírenia nového koronavírusu sa podľa NBS negatívny vývoj ziskovosti v nasledujúcom období ešte prehĺbi. "Banky budú čeliť najmä rastu nákladov na kreditné riziko a pravdepodobne aj výraznému zníženiu rastu úverov," predpokladá NBS. Ako sa bude vyvíjať ziskovosť bankového sektora, je veľmi neisté. V budúcom roku sa napríklad môže prejaviť rast nákladov na nesplácané úvery.



Podľa národnej banky je preto dôležité, že sa bankový odvod zruší. "Bankový odvod by navyše zvyšoval cenu zdrojov, ako aj znižoval atraktivitu domácich bánk v očiach ich materských skupín. Ak by bankový odvod nebol zrušený, zhoršenie vnímania materskými skupinami by v súčasnej situácii znamenalo možné obmedzenie podpory financovania slovenskej ekonomiky a následný hlbší prepad do recesie," vysvetľuje NBS. Zrušenie bankového odvodu spojené s dohodou o podpore financovania ekonomiky je tak podľa národnej banky dôležitým faktorom pre udržanie finančnej stability.