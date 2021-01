NRSR: Vzťahy pri prenájme pozemku by sa mali upraviť

Bratislava 29. januára (TASR) – Nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku by sa malo odstrániť. Novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov to chcú dosiahnuť koaliční poslanci SaS a OĽANO. Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok posunulo právnu normu do druhého čítania. Úprava by mala znamenať posun k zvýšenej ochrane vlastníckych práv.



"Predložený návrh zohľadňuje, že nastavenie zákonnej úpravy zmluvných vzťahov musí byť v rovnováhe medzi oprávnenými záujmami na zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby a oprávnenými záujmami vlastníkov poľnohospodárskej pôdy aspoň dovtedy, kým sa podarí vysporiadať sa s rozdrobenosťou pozemkov," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Návrh zákona poukazuje na to, že vlastnícke právo je jedným zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje osobitnú ochranu aj Ústava SR.



Návrh zákona vychádza zo zásady, že vlastnícke právo nie je právom neobmedziteľným, pri jeho obmedzení je však potrebné sa striktne držať ústavy a musí sa tak diať na základe zákona, ktorý nesmie prekračovať rámec daný ústavou.



Novelou zákona by sa malo ustanoviť, že návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy musí mať písomnú formu. Prezumpcia vzniku nájomného vzťahu by nemala nastať, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, a to bez ohľadu na to, či sa tak stalo ešte pred doručením návrhu na uzatvorenie zmluvy od oprávneného užívateľa alebo až po ňom, ale pred uplynutím času na odmietnutie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy. "Podľa súčasnej úpravy prezumpcia vzniku nájmu nenastane, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou ešte pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy od užívateľa," uvádza sa v materiáli.



Vypustiť by sa mala prezumpcia vzniku nájomného vzťahu, ktorý podľa doterajšej úpravy vznikal kombináciou doručenia návrhu nájomnej zmluvy a nekonaním zo strany prenajímateľa.



Zároveň by sa malo ustanoviť, že užívateľ je povinný vlastníkovi pozemku zaslať návrh nájomnej zmluvy spolu s poučením o možnosti odmietnuť tento návrh. "Cieľom je uľahčiť vlastníkovi pozemku jednoznačným spôsobom komunikovať voči navrhovateľovi jeho vôľu odmietnuť návrh nájomnej zmluvy," spresnili predkladatelia.



Účinnosť novely zákona navrhujú na 1. apríla 2021. Dôvodom je potreba zabezpečiť čo najskoršiu účinnosť právnej úpravy vyváženejšieho vzťahu vlastníka a užívateľa poľnohospodárskeho pozemku.