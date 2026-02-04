Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NRSR začala deň návrhom úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce

Na snímke poslanci počas 46. schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

V úvode sa venuje novele zákona o obecnom zriadení, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ján Ferenčák.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali šiesty rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. V úvode sa venujú novele zákona o obecnom zriadení, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Navrhol v nej úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí.

„Navrhuje sa, aby sa súhlas všetkých dotknutých obcí alebo častí obce nevyžadoval výlučne v prípade, ak spor zasahujúci do efektivity a predvídateľnosti výkonu územnej samosprávy trvá po dobu dlhšiu ako desať rokov a ak zároveň došlo k takej faktickej úprave pomerov, aká spočíva v urbanistickom splynutí sporného územia s územím jednej z dotknutých obcí alebo jej častí,“ priblížil predkladateľ.

Poslancov v stredu čaká i hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Počas dňa by sa mali aj dostať k opozičným návrhom na odvolanie členov vlády. Rokovanie o návrhoch je naplánované po hlasovaní o 17.00 h.
.

