NRSR začala deň návrhom úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce
V úvode sa venuje novele zákona o obecnom zriadení, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali šiesty rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. V úvode sa venujú novele zákona o obecnom zriadení, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Navrhol v nej úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí.
„Navrhuje sa, aby sa súhlas všetkých dotknutých obcí alebo častí obce nevyžadoval výlučne v prípade, ak spor zasahujúci do efektivity a predvídateľnosti výkonu územnej samosprávy trvá po dobu dlhšiu ako desať rokov a ak zároveň došlo k takej faktickej úprave pomerov, aká spočíva v urbanistickom splynutí sporného územia s územím jednej z dotknutých obcí alebo jej častí,“ priblížil predkladateľ.
Poslancov v stredu čaká i hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Počas dňa by sa mali aj dostať k opozičným návrhom na odvolanie členov vlády. Rokovanie o návrhoch je naplánované po hlasovaní o 17.00 h.
