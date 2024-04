NRSR: Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky posunuli do 2. čítania

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy má zaviesť diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorej návrh posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.



Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v súlade s požiadavkami európskej smernice. V novele ministerstvo upravuje aj pravidlá úhrady diaľničnej známky. "Deň určený užívateľom vymedzených úsekov ciest je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak ide o diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, je to zároveň jediný deň platnosti diaľničnej známky, pričom tento deň nemusí byť určený ako deň, v ktorom došlo k úhrade diaľničnej známky," vysvetlil rezort.



Cieľom zavedenia jednodňovej diaľničnej známky je vyššia miera flexibility pre motoristov pri užívaní spoplatnených úsekov ciest. Jednodňová známka bude, rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme a dostupná pre domácich i zahraničných motoristov.



Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júla 2024.