NRSR: Zisk pozemkového fondu presiahol minulý rok 42 miliónov eur

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) dosiahol v účtovnom období 2024 zisk pred zdanením vo výške 44,5 milióna eur a zisk po zdanení 42,11 milióna eur. Ide o výsledok výnosov z predaja pôdy a z prenájmu pozemkov v správe a nakladaní fondu, ako aj hospodárneho vynakladania peňazí na prevádzku fondu. Vyplýva to z výročnej správy SPF za minulý rok, ktorú vo štvrtok vzala na vedomie Národná rada (NR) SR. V roku 2023 vykázal fond zisk po zdanení na úrovni 83,54 milióna eur.



V účtovnom období 2024 zaznamenal SPF celkové výnosy v sume 63,39 milióna eur. Výnosy z predaja tovarov a služieb dosiahli 46,93 milióna eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavovalo nárast o 7,02 milióna eur. Pozitívne to ovplyvnili vyššie tržby z predaja služieb, a to za prenájom pozemkov v objeme 30,19 milióna eur a tržby za predaj pozemkov vo výške 13,77 milióna eur. Pozitívny vplyv na tržby mal vlani aj zvýšený počet uzatvorených právnych aktov.



Prevádzkové náklady SPF dosiahli minulý rok 21,28 milióna eur, čo bol medziročný pokles o vyše 66.000 eur. V prevádzkových nákladoch boli zastúpené najmä odpisy a amortizácia v hodnote takmer 600.000 eur, náklady na spotrebu energií presahujúce 248.000 eur, ako aj náklady na práce súvisiace s informačnými systémami a výpočtovou technikou vo výške jeden milión eur. Náklady fondu na právne služby dosiahli 1,08 milióna eur. Daň z príjmov predstavovala 2,38 milióna eur.