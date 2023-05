NRSR: Zisková prirážka pri predaji potravín nad 40% má byť neprimeraná

Bratislava 9. mája (TASR) - Zisková prirážka obchodných reťazcov pri predaji vybraných potravín nebude primeraná, pokiaľ bude vyššia ako 40 % oproti nákupnej cene. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách skupiny nezaradených poslancov z mimoparlamentnej strany Hlas-SD, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"Ide o nadpriemernú výšku prirážky, ktorá umožní obchodným reťazcom pokryť náklady s predajom a distribúciou tovaru, zároveň však zabezpečí, že nebudú zneužívať svoje postavenie na obohacovanie sa na úkor spotrebiteľov a dodávateľov," vysvetlili predkladatelia.



Dôvodom tejto zmeny je podľa nich výrazný rast cien potravín na Slovensku. "Odborníci naznačujú, že toto zdražovanie nie je do veľkej miery spôsobené objektívnymi faktormi a zvyšovaním nákladov priamo u výrobcov, naopak ide o zvyšovanie obchodných marží predajcov potravín, ktorí tlačia svojich dodávateľov s cenami čo najnižšie a následne ich spotrebiteľom predávajú s enormnými ziskami," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



Návrh má za cieľ upraviť výšku obchodnej prirážky, ktorá sa považuje za primeranú a pomerne nadpriemernú aj v zahraničí. Zároveň definuje okruh potravín, na ktoré by sa táto primeraná prirážka, ktorú reťazce nemôžu prekročiť, aplikovala. Návrh tiež upravuje výšku sankcií, ktorá sa uplatní v prípade, že reťazce zákaz dohodnutia neprimeranej obchodnej prirážky porušia.



Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.