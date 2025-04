NRSR: Zmeny v štátnej podpore nájomného bývania posunuli do 2. čítania

Bratislava 9. apríla (TASR) - Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mohli byť v budúcnosti zahrnuté aj budovy, ktoré boli prestavané z nebytovej budovy na bytový dom či bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na bývanie. Vládny návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Podľa Ministerstva dopravy (MD) SR je súčasné znenie zákona striktné, pokiaľ ide o vymedzenie požiadaviek na byty a bytové domy, ktoré môžu byť súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania.



„Uvedené obmedzenie znemožňuje zahrnutie mnohých existujúcich alebo plánovaných bytových domov najmä v zmiešaných územiach s určenou (menšinovou) funkciou občianskej vybavenosti využiteľnej aj na výstavbu nebytových priestorov na účely ubytovania do systému štátom podporovaného nájomného bývania, ktoré by v týchto zmiešaných územiach želateľne zvýšili podiel dostupného bývania pre širokú verejnosť,“ vysvetlil predkladateľ.



Zámerom rezortu dopravy je tiež umožniť prestavbu nedostatočne využívaných nebytových budov na bytové domy. „Z vyššie uvedených dôvodov sa preto navrhuje taká úprava systému štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá by umožňovala do systému zahrnúť aj také budovy, pri ktorých bola vykonaná zmena ich funkcie z nebytovej budovy na bytový dom jej stavebnou prestavbou, a aj také bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na funkciu ubytovania, ktoré s výnimkami uvedenými v navrhovaných zmenách musia spĺňať právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na stavebno-technické vyhotovenie bytu,“ vysvetlilo ministerstvo.



Novela má zároveň zrušiť minimálne veľkostné obmedzenie projektu nájomného bývania, ktorý musí v súčasnosti obsahovať aspoň 20 bytov. Cieľom je zahrnutie čo najväčšieho množstva projektov do systému štátom podporovaného nájomného bývania.



„Na účel prevencie neželaných dosahov na kvalitu štátom podporovaného nájomného bývania sa však súčasne navrhuje obmedzenie, že vo všetkých projektoch nájomného bývania jedného investičného partnera v jednom katastrálnom území môže byť najviac 100 bytov určených rozhodnutím stavebného úradu ako nebytové priestory na funkciu bývania alebo ubytovania a vo všetkých projektoch nájomného bývania jedného investičného partnera celkovo najviac 500 takýchto nájomných bytov,“ priblížil rezort dopravy. Možnosť schvaľovať projekty nájomného bývania, ktorých súčasťou sú nebytové priestory určené na funkciu bývania alebo ubytovania, má byť časovo obmedzená do 31. decembra 2028.



Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.