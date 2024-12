NRSR: Zníženie DPH na vajcia neposunuli poslanci do druhého čítania

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vajcia sa nezaradia medzi základné potraviny, na ktoré sa uplatňuje znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 5 %. Naďalej tak zostanú v základnej 23 % sadzbe. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o DPH z dielne skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.



"Vajcia sa bezargumentačne zaraďujú medzi základné potraviny, ktoré spotrebitelia konzumujú každý deň. Vajcia sú potravinou, ktorá významne prispieva k výžive a zdravému stravovaniu obyvateľstva, pričom ich vysoká spotreba odôvodňuje tento krok ako opatrenie na ochranu sociálnych a výživových štandardov obyvateľstva," argumentovali predkladatelia.



Zníženie DPH na vajcia by bolo podľa nich zároveň pozitívnym krokom na ceste k lacnejším potravinám pre občanov, ktoré boli vládnou koalíciou sľubované pred voľbami v roku 2023. "Je preto na mieste, aby boli zaradené do zoznamu potravín so zníženou sadzbou DPH. Týmto krokom sa podporujú spotrebitelia, ktorí čelia výraznému nárastu cien základných potravín v dôsledku konsolidácie, inflácie, rastúcich cien energií a krmív," dodali predkladatelia.