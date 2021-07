NRSR zrýchlene prerokuje novelu o presune kompetencií agrorezortu

Bratislava 23. júla (TASR) - Novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorou sa upravuje i zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Národná rada (NR) SR prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Plénum NR SR to schválilo na piatkovej schôdzi.



Novelizácia hovorí o presune dvoch kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Kompetencie súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov - prideľovanie identifikačného čísla blokov a vedenie ich evidencie. Zároveň aj zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.



Ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému, čoho dôsledkom by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu. Agentúra by teda nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie (EÚ).



Tým by žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebolo možné poskytovať prostriedky zo zdrojov EÚ a v dôsledku toho by sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpel hospodársku škodu vo výške viac ako 500 miliónov eur ročne.